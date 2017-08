Se billedserie Alt var klar til at bygge en ekstra etage på bygningen hos Nordvestsjællands HF & VUC på Slotshaven 5 i Holbæk, men det er højst sandsynligt, at byggeplanerne må opgives. Foto: Peter Andersen

VUC-byggeri stoppes af reform

Holbæk - 02. august 2017 kl. 12:50 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kort før starten på en planlagt udvidelse af Nordvestsjællands HF & VUC i Slotshaven 5 i Holbæk måtte der trykkes på pauseknappen. Og det mest sandsynlige er, at den nye etage på 1400 kvadratmeter helt må opgives, skriver dagbladet Nordvestnyt onsdag.

Det er en uddannelsesreform, hvor uddannelsesinstitutionen står til at miste 25 procent af sit samlede elevtal, der er baggrunden. Regeringen og Folketingets partier forhandler om at etablere en ny forberedende grunduddannelse (FGU), hvor seks eksisterende tilbud samles.

Forhandlingerne ligger stille på grund af sommerferien, men når loven er vedtaget, formentlig i efteråret, kan det endeligt afgøres, om udvidelsen må opgives.

Rektor på Nordvestsjællands HF & VUC, Pernille Brøndum Rasmussen, er næsten sikker på, at udvidelsen må opgives, da der ser ud til at være bred politisk opbakning til reformudspillet på uddannelsesområdet for de 15-25 årige.

Byggetilladelsen var givet, og en licitation holdt, så Nordvestsjællands HF & VUC var helt klar til at sætte gang i et byggeri af den nye etage.

- Vi vidste ikke, at ekspertgruppen ville gå så drastisk til værks. Det vil tage halvdelen af vores AVU-elever, fordi de unge op til 24 år overgår til kommunalt regi, forklarer Pernille Brøndum Rasmussen, rektor på Nordvestsjællands HF & VUC.

AVU står for almen voksenuddannelse og er et af de eksisterende tilbud, der vil blive samlet i det nye FGU. Hidtil har Nordvestsjællands HF & VUC haft 9. og 10. klasse-undervisning for voksne, det vil sige fra 18 år og opefter. Med den ventede reform vil det om to år kun være voksne fra 25 år og opefter, som institutionen i Holbæk kan tilbyde AVU.

Dermed vil der være behov for syv færre undervisningslokaler, når reformen træder i kraft fra skoleåret 2019/2020.

- Syv lokaler svarer lige til dét, vi står og mangler nu, og som skulle have været eta-

bleret i det nye byggeri. Men hvis reformen vedtages, får vi ikke brug for udvidelsen. Og vi må som selvejende institution under staten kun bygge til vores eget formål, og det kan vi ikke med god samvittighed sige, at vi gør her, forklarer Pernille Brøndum.