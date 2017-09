Lommepengeprojektet i Vangkvarteret, hvor unge får mulighed for at prøve kræfter med fritidsjob, er blot en af de mange indsatser på unge-området, som Holbæk Kommune overvejer at sløjfe med deres spareforslag. Foto: Per Christensen

Unge-indsats risikerer at blive jævnet med jorden

- Jeg mener, det er rigtig alvorligt, og det gør jeg ud fra min faglige viden og erfaring. Der er evidens, der peger på, at det er afgørende for de unge at have et fix-punkt i form af at høre til i et fællesskab, så de ikke bliver fristet fra andre sider og for eksempel ender i radikalisering, misbrug eller ensomhed. Det er helt afgørende at have de her tilbud, siger lederen.