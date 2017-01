Statsadvokaten har besluttet, at der ikke er grundlag for at rejse tiltale i sagen, hvor en 18-kvinde blev fundet død på Holbækmotorvejen ved Ordrup i maj 2016.

Ung kvinde fundet død på motorvej: Sagen henlægges

Det bliver formentligt aldrig helt belyst, hvad der ledte frem til, at en ung kvinde fra Holbæk i maj sidste år blev fundet død, efter at hun liggende på vejen var blevet påkørt af en bil på Holbækmotorvejen ved Ordrup.

Statsadvokaten i København har besluttet, at der ikke er grundlag for at rejse tiltale i sagen, hvor en 22-årig mand fra Roskilde har været sigtet for på »hensynsløs måde« at volde »nærliggende fare« for den 18-årige kvindes liv eller førlighed.