Lucas Hansen er formand for nyt partis ungdomsafdeling, og selvom han bare er 17 år, er han ikke bange for at diskutere politik. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Ung holbækker stryger til tops i nyt parti Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ung holbækker stryger til tops i nyt parti

Holbæk - 01. september 2017 kl. 07:06 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En venstreorienteret fordelingspolitik kombineret med en stram udlændingepolitik. Det er, hvad der mangler på den politiske skala i Danmark.

I hvert fald hvis man spørger det nystiftede parti, Uafhængige Demokrater og 17-årige Lucas Hansen fra Holbæk, der har fået posten som formand for partiets ungdomsafdeling.

Som et rødt parti med en stram udlændingepolitik er det nystiftede parti lige så trefarvet som en tricolore-is:

Uafhængige Demokrater har en rød fordelingspolitik, en grøn miljø- og klimapolitik og en blå udlændingepolitik.

- Det er ikke set før i lang tid, så derfor er der brug for denne politiske pakke, forklarer den nytiltråde ungdomsformand, Lucas Hansen.

Partiet blev stiftet af forfatter og freelancejournalist Lotte Dalgaard, som ikke længere kunne tilslutte sig et parti uden at føle, hun indgik et politisk kompromis.

Uafhængige Demokrater opstod derfor, fordi der ifølge stifteren mangler noget på den politiske skala. Noget, som også Lucas Hansen fra Holbæk manglede, inden han fandt frem til det nye politiske parti.

Siden den politiske interesse spirede for tre år siden, har den unge politiker allerede været aktiv i både Venstres Ungdom og Dansk Folkepartis Ungdom. Men selvom han delte nogle af partiernes politiske holdninger, så delte han aldrig nok.

Lucas Hansen nåede i en ung alder en erkendelse af, at han aldrig følte sig politisk hjemme hverken hos det ene eller andet parti og stod pludselig samme sted, som Lotte Dalgaard gjorde, da hun valgte at stifte sit nye parti.

Derfor var det også lige der - midt i den politiske hjemløshed - at de fandt hinanden.

- Jeg var enig i flere ting med Dansk Folkeparti, men de blev også på mange måder for liberalistiske, så der var flere mærkesager, jeg ikke længere delte holdning til. forklarer Lucas Hansen, som derfor fandt frem til det nystiftede parti, hvis ungdomsafdeling han skulle vise sig at blive formand for.

For selvom Lucas Hansen kun er 17 år og ikke gammel nok til at sætte sit eget kryds på stemmesedlen endnu, så er politik en seriøs affære for den unge formand.

Derfor skræmmer det ham ikke, at han lige nu nok er den yngste ungdomsformand for et politisk parti.

- Så længe man har en viden og nogle holdninger, så kan jeg ikke se, at man ikke kan være med til at diskutere politik - og det er uanset ens alder, fastslår Lucas Hansen, som alligevel fra start har forberedt sig på, at hans alder vil blive bemærket.

Men formandsposten er vigtig, forklarer han.

I Uafhængige Demokrater så han nemlig et parti med muligheder for noget stort - og et parti, som han for første gang kunne tilslutte sig uden kompromiser.

- Interessen for politik er ikke bare for min egen skyld, men for andres. Det er befolkningens liv, jeg vil være med til at ændre, slår han fast.

FAKTA * l Uafhængige Demokrater blev stiftet i starten af juni. Den 27. juli blev Lucas Hansen formand for Uafhængige Demokraters Ungdom.

* l Partiet har fem mærkesager, som de definerer som deres vigtigste: Asylstop i Danmark, større socio-økonomisk lighed, 100 procent økologi og vedvarende energi, bedre livskvalitet for børnefamilier samt øget direkte demokrati.

* l For at partiet kan opstilles til næste folketingsvalg, kræves mindst 20.109 vælger- erklæringer.

* l En vælgererklæring gives ved at henvende sig til et parti og oplyse ens mail.