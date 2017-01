Ung afghaner slipper for udvisning

Den ene af kvinderne blev blufærdighedskrænket en tidlig morgen på Valdemar Sejrsvej i Holbæk. Foto: Margit Pedersen

Holbæk - 13. januar 2017 kl. 12:01 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 21-årig mand fra Afghanistan slipper for at blive vist ud af Danmark, efter at Østre Landsret har gjort hans udvisning betinget. Samtidig blev hans fængselsstraf sat ned til 20 dage og gjort betinget.

Den 21-årige mand blev den 8. februar sidste år i Retten i Holbæk idømt 30 dages fængsel og en udvisning af Danmark med indrejseforbud i fire år.

Han blev dømt for at have blufærdighedskrænket to kvinder, idet han i begge tilfælde fulgte efter dem i Holbæks gader og opfordrede dem til sex for penge.

Han tog desuden den ene kvinde på det ene bryst og i skridtet.

I byretten forklarede han, at han var ensom, og det hele handlede om, at han bare ville have en kæreste.

Den 21-årige var kommet til Danmark i 2010 som uledsaget flygtningebarn og fik opholdstilladelse i 2010.

Han havde dog ingen familie i Danmark, var dårlig til dansk og kun sporadisk tilknyttet arbejdsmarkedet.

Derfor valgte Retten i Holbæk at følge anvisningen fra Udlændingestyrelsen og udvise manden.

Men den afgørelse har landsretten altså ændret.