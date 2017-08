Fjordstjernen ejer tre byggeareraler på Isefjords Alle i Holbæk. På det ene ligger friplejercentret, mens grunden med lagerhaller og det gamle havnekontor mod øst og en grund mod vest er ubebyggede også efter udløbet af byggepligten. Foto: Mik Foto: Mik

Ultimativ udstrakt hånd til Fjordstjernen

Holbæk - 18. august 2017 kl. 09:43 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byg selv, få bygget eller vi køber jorden tilbage. Det er beskeden fra et enigt byråd i Holbæk til friplejecentret Fjordstjernen. Et ultimatum, men også en udstrakt hånd med en forlængelse af byggepligten på 11 måneder.

Fjordstjernen Boliger og Sundhedscenter A/S ønskede et kommunalt areal på Holbæk Havn til plejecentret. Med i handlen indgik tre arealer og en pligt til at have sat spaden i jorden senest i juli i år.

Plejecentret er for længst bygget og taget i brug, men selskabet har ikke selv råd til at bygge og er i gang med at finde investorer eller en køber til en plan om to nye byggerier hver med 36 seniorboliger.

Kommunen har tilbagekøbsretten, men Fjordstjernens direktør Majbritt Nyholm er sikker på, at der inden udløbet af den forlængede frist er et nybyggeri på vej med seniorboliger a la Kollektivhuset på Nordvestvej i Holbæk. Der har været seriøse henvendelser og interesse for ideen.