Holbækkere i beskyttet beskæftigelse i Holbæk Kommune kan højst få tilbud om arbejde i fire dage, hvis udvalget Uddannelse og job følger flertallet i udvalget Aktiv hele livet. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Ufrivillig fridag til handikappede Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ufrivillig fridag til handikappede

Holbæk - 30. maj 2017 kl. 16:53 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbækkere med fem dages beskyttet beskæftigelse får en ekstra fridag. Det er ikke noget, de eller pårørende har kæmpet for. Det skyldes budgetter, der skred i 2015 og 2016 og en anstrengt økonomi i kommunen.

Forslaget har fået et ja fra et flertal i udvalget Aktiv hele livet. Kun Enhedslistens Leif Juhl sagde nej, fordi Handicaprådet i et høringssvar siger nej. Rådet har svært ved at forstå, hvordan borgere med handikap pludselig har mindre behov for beskæftigelse og konkluderer, at økonomi vejer tungere end behov.

Samtidig peger Leif Juhl på, at holbækkere med fire dages beskæftigelse i et af Holbæk Kommunes beskæftigelsestilbud risikerer at arbejde ved siden af en borger, der er bevilget fem dage fra en anden kommune.

Forslaget fra adminstrationen skal også vedtages i udvalget Uddannelse og job, før borgerne kan revurderes ned i enten fire-, tre- eller todages beskæftigelsespakkerne.

Handicaprådet har peget på, at der vil kunne spares penge med betaling pr. dag og ikke efter pakker. Og administrationen er ved at undersøge muligheden for et andet takstsystem i dialog med de øvrige kommuner i Region Sjælland.