Et forslag om at bruge lokaler ved idrtæshallen på det tidligere seminarie i Holbæk er lige nu i høring og afgøres på byrådets møde den 8. marts. Foto: Per Christensen

Uenighed om satellitskole på seminarie

Forslaget om at flytte fem 9. klasser fra Holbæk By Skole afdeling Bjergmarken til lokaler på seminariet i skoleåret 2017/18 splitter udvalget Læring og trivsel.

Ideen er god, lokalerne kan fungere, eleverne adskilles fra seminariets øvrige brugere blandt andet Center for Specialundervisning (CSU) og ikke mindst, der spares leje til de pavilloner, som i to år har løst skolens pladsproblemefter lukning af Østre Skole. Det mener Venstre og Dansk Folkeparti, der indstiller administrationens forslag.

Enhedslistsen, Radikale Venstre og Socialdemokratiet mener, at de foreslåede lokaler er uegnede. Desuden mangler der et klasselokale, som skal findes et andet sted på seminariet. Derfor kan de tre partier ikke indstille forslaget. Men formanden for udvalget, Lars Dinesen (S) og den radikale Solvej Pedersen afviser ikke en eventuel anden og bedre løsning på seminariet.

Bestyrelen for CSU og Handicaprådet i Holbæk finder også lokalerne uegnede og forstår ikke, at et forslag om at overflytte elever igen dukker op. Det blev droppet for to år siden efter protester, og intet har ændret sig efter deres opfattelse.