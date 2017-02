Var alle 49 pladser på det private plejecenter Fjordstjernen besat med Holbæk-borgere, ville det ifølge administrationen være en ekstra kommunal udgift på 2,8 millioner kroner. Fjordstjernes direktør Majbritt Nyholm mener ikke, de kommunale pladser er 57.006 kroner billigere. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Uenighed om pris på privat plejebolig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Uenighed om pris på privat plejebolig

Holbæk - 14. februar 2017 kl. 15:59 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk Kommune bealer 57.006 kroner mere for at have en borger boende på det private plejecenter Fjordstjernen end for en borger på det kommunale plejecenter Samsøvej. Det er konklusionen i en analyse fra administrationen. Men prisen er ikke retvisende, der er ikke taget højde for plejetyngde og forskellige vilkår, mener Fjordstjernens direktør Majbritt Nyholm.

Der har været påstande om meget dyre pladser på Fjordstjernen, og analysen siger, der er noget om snakken. Chefen for Aktiv hele livet - sundhed og omsorg mener, der er taget højde for forskelle, så godt som det er muligt. og han fastholder, at plejetyngden er den sammen på det private og det kommunale center. Dog vil det aldrig være muligt at sammenligne én til én på grund af forskellige rammer - Fjordstjernens grund ved fjorden var for eksempel noget dyrere end grunden på Samsøvej.

Majbritt Nyholm fastholder, at Fjordstjernens beboere kræver mere pleje end normalfordelingen på landets plejecentre. Hun mener også, der mangler udgifter i den kommunale prisberegning. Der er for eksempel ikke taget højde for, at det private center ikke har mulighed for en billig selvforsikring og lavere rente på lån, som kommunen kan få.

Taksterne på det privatet plejecenter er fastsat af staten efter borgernes plejebehov. Da der er frit boligvalg for borgere, kan kommunen ikke afvise et ønske om en bolig på et privat plejecenter eller hjemtage til egne plejecentre, heller ikke i en tid, hvor man skærer ned på servicen til ældre.