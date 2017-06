Det syv etager høje punkthus, der ses til venstre på tegningen, er en del af det projekt, som danner grundlag for et nyt lokalplanforslag for udnyttelsen af hjørnet Smedelundsgade-Rosen. Illustration: Kullegaard A/S

Send til din ven. X Artiklen: Uenighed om byggeri i syv etager Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Uenighed om byggeri i syv etager

Holbæk - 13. juni 2017 kl. 15:33 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk Byråd ventes onsdag at vedtage at sende et lokalplanforslag for et projekt med butikker og boliger på hjørnet af Smedelundsgade og Rosen i Holbæk i høring, skriver dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

Læs også: Debat om højhus i syv etager

Et enigt klima- og miljøudvalg og et stort flertal i økonomiudvalget har indstillet, at lokalplanforslaget og et tilhørende kommuneplantillæg sendes i otte ugers høring.

Baggrunden for planforslagene er et konkret pro­jekt­ønske fra TK Development A/S, Aalborg, og Kullegaard A/S, Holbæk, samt Vestsjællands Almene Boligselskab (VAB), Jyderup. Projektet indeholder to butikker langs henholdsvis Smedelundsgade og Rosen. Ovenpå bygges boliger i halvanden etage ud mod de to veje, mens der længere tilbage bygges boliger i to etager over butiksdækket.

Desuden er der et punkthus i syv etager med to boliger på hver etage. Punkthusets højde var tidligere angivet til 21,7 meter, men siden har projektudvikleren oplyst højden til at blive 23,2 meter.

- Nu må vi se, hvad høringsprocessen siger. Nogle mener, at punkthuset ikke skal være der. Men syv etager er trods alt bedre de 12 etager, der var foreslået til et hotel i det tidligere projekt med Center Rosen, bemærker John Harpøth (DF), der er formand for klima- og miljøudvalget.

I økonomiudvalget stemte Emrah Tuncer (R), der er radikal gruppeformand i byrådet, som den eneste imod at sende forslagene i høring.

- Vi stemmer imod af to årsager. Vi ønsker kun fire etager i stedet for syv etager. Og facaden ud mod Rosen rækker næsten helt ud til kantstenen. Den vil vi gerne have længere tilbage, så der bliver mere plads til gående og cyklister, forklarer Emrah Tuncer.

Ifølge tidsplanen skal lokalplanforslaget og det tilhørende forslag til kommuneplantillæg (som følge af forslaget om syv etager) i høring fra den 21. juni til den 23. august. Der er borgermøde den 10. august klokken 19 på Holbæk Bibliotek.

relaterede artikler

Boliger i syv etager i midtbyen 04. november 2016 kl. 12:52