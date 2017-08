Omkring dette sted ville golfspillerne være kommet ud, når de planlagte tre nye huller i det nuværende skovområde var anlagt. Men nu ser det ud til, at udvidelsen alligevel ikke bliver til noget. Foto: Jørgen Juul

Send til din ven. X Artiklen: Udvidet golfbane hænger i tynd tråd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udvidet golfbane hænger i tynd tråd

Holbæk - 07. august 2017 kl. 12:56 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som forholdene ser ud nu, kan det fremlagte lokalplanforslag til en udvidelse af Holbæk Golfklubs bane i Dragerup ikke gennemføres, skriver dagbladet Nordvestnyt mandag.

Det skyldes, at Holbæk Kommune ikke har kunnet opnå en aftale med ejeren af Dragerupgaard, Søren Engel, om adgang over hans jorder. Det er nødvendigt for at forbinde den nuværende golfbane med det nye areal.

- Der er fortsat ikke kommet en løsning mellem parterne, og jeg forventer heller ikke, der kommer en løsning. Det vil sige, at jeg betragter sagen som afsluttet, forklarer afdelingsleder Lotte Højgaard fra Plan og Åben Land i Holbæk Kommune.

Hun tilføjer, at kommunen gerne genoptager sagen, hvis der kommer fremdrift i forhold til en aftale. Lokalplanforslaget var fremlagt i offentlig høring i juni-september 2016.

- Som det er nu, er det korrekt, at lokalplanen ikke kan gennemføres. Jeg vil ikke sige, at golfklubben totalt har opgivet at få en aftale, men det er godt nok lidt op ad bakke. Lige her og nu er sagen fastlåst, erkender Erik Olesen, der er formand for Holbæk Golfklub.

Det har ikke været muligt at træffe Søren Engel for en kommentar. Men hans synspunkter fremgår af en skriftlig indsigelse, som Elverdam Advokater A/S, Haslev, i lokalplanens høringsperiode indsendte på hans vegne.

Her gøres der utvetydigt opmærksom på, at Søren Engel ikke kan medvirke til etablering af adgang fra den nuværende golfbane til det nye baneanlæg, da det ville forudsætte adgang via en del af hans ejendom.

»Forbindelsen er afgørende for, at min klient kan opretholde aktiviteterne på arealet, der dels fungerer som græsningsareal for kreaturer, ligesom der årligt høstes rør og foregår maskinel vedligeholdelse af arealerne«, hedder det i indsigelsen.

Golfklubben har dog stadig kontakt til og et godt forhold til Søren Engel.

Den planlagte udvidelse af golfbanen med 11 hek­tar skulle give mulighed for at etablere tre nye huller til 18-hullers golfbanen. Golfklubben har en aftale med ejeren af det pågældende stykke skov, Humleore Skovdistrikt (tidligere Eriksholm Skovdistrikt), om betingelserne.

Formålet med at flytte tre af de nuværende huller var at anlægge en kortspilsbane med seks huller, især til brug for nybegyndere.