Se billedserie Jens E. Jørgensen, formand for Kvanløse Sogns Beboerforening, var en af frontkæmperne for at bevare genbrugspladsen i Nr. Jernløse. Han afleverer her affald i containere til med plast. Foto: Per Buurgaard Christensen

Ubemandet genbrugsplads godt modtaget

Holbæk - 07. september 2017 kl. 17:01 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Der var lidt skepsis i starten fra medarbejderne i forhold til, hvordan det ville gå. Men vi er faktisk overraskede over, hvor fint det kører, og hvor pænt her er. Og der bliver ikke sorteret mere forkert end på de andre pladser, fortæller Birgit Poulsen.

Hun er affaldsplanlægger hos forsyningsselskabet Fors A/S og er projektleder i forhold til arbejdet med den ubemandede genbrugsplads i Nr. Jernløse.

Den åbnede 8. august, og 2153 private har tilmeldt sig ordningen, der gør det muligt at lukke sig ind på pladsen på Virkelyst 19 i Nr. Jernløse med en opringning til et telefonnummer. På baggrund af videooptagelser er der foreløbig fem kunder, der er blevet ringet op, fordi de ikke har fulgt reglerne.

- Vi havde egentlig troet, det ville være flere. Og når vi ringer til dem, bliver de flove og lover aldrig at gøre det mere, siger Birgit Poulsen.

Blandt eksemplerne på dem, der har fået en opringning, var der én, der havde sat et stort badekar ved siden af containeren, ligesom nogle har lagt andet ved siden af containerne. En anden havde lagt grønt affald (æbler og gulerødder med mere) pakket ind i en pose ved haveaffaldet. Det er ikke tilladt, da det kan tiltrække rotter.

- Der er også konstateret et tilfælde, hvor én har lukket en anden, der ikke var tilmeldt, ind på pladsen. Her ringede jeg til dem begge, for det er et krav, at man skal være tilmeldt for komme ind på pladsen, forklarer Birgit Poulsen.

På hverdage har der i gennemsnit været 125 besøg, mens det lørdag og søndag er 185 besøg i gennemsnit.

I alt har der fra 8. til 31. august været 2.982 besøgende.

Der er tale om en forsøgsordning, der vil blive evalueret i begyndelsen af det nye år. Formanden for beboerforningen, Jens E. Jørgensen, var en af frontkæmperne for at bevare genbrugspladsen.

- Når man snakker med folk, er der stor tilfredshed med, at pladsen er bevaret, og at åbningstiderne er udvidet, for det giver mere frihed. Og vi er meget glade for, at igangsætningen er gået så fint, som den er. Vi ønsker, at det skal blive en succes til glæde for hele kommunen, siger Jens E. Jørgensen.

Han bryder sig i øvrigt ikke om betegnelsen forsøgsordning. Og han lyder stålsat, når han siger, at det skal blive en permanent ordning.