Tyverier på Jernbanehotellet

I det ene tilfælde tog den 62-årige kvinde fra Holbæk, der fik stjålet sin taske, selv affære. Hun ringede straks til banken for at få spærret sit hævekort, da hun opdagede, at tasken var væk. Hun fik at vide, at hendes kort netop var blevet brugt på værthuset Diligencen lidt længere nede ad vejen.