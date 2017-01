Tyv lyste en person i hovedet

Tyven kom ind ved at bryde et badeværelsesvindue op og stak et damearmbåndsur med sort rem og hvid skive samt øreringe og muligvis et guldarmbånd i lommen, før han bevægede sig op på husets 1.sal, hvor han kom til at lyse en sovende person i ansigtet med sin lommelygte.