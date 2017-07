Se billedserie Mandag eftermiddag stod et par maskiner klar på det område, hvor der er gravet ud til de midlertidige boliger på et område ved Stenhus Kostskole. Men nu stopper entreprenøren arbejdet, indtil det er afklaret, om Holbæk Byråd giver dispensation. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Tvunget til stop for opførelse af boliger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tvunget til stop for opførelse af boliger

Holbæk - 18. juli 2017 kl. 17:51 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er kun nødtvungent, at entreprenør Morten C. Henriksen, Hagested, har set sig nødsaget til at stoppe opførelsen af de midlertidige boliger i pavilloner ved Stenhus Kostskole i Holbæk.

Læs også: Naboer føler sig magtesløse

Morten C. Henriksen er også formand for Fonden Holbæk SportsBy, som er involveret i projektet Centre of Excellence.

Her skal 25-26 unge badmintonspillere fra Europa bo og træne i Holbæk. Indtil Holbæk SportsBy står klar om cirka halvandet år, skulle de unge efter planen bo i midlertidige boliger ved kostskolen.

Morten C. Henriksen fastholdt i første omgang mandag eftermiddag, at han ikke så andre muligheder end at fortsætte med at få etableret de midlertidige boliger. Det ændrede sig, efter at han lidt senere havde ringet til formanden for Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg John Harpøth (DF).

- Med den ballade, der er om det, stopper vi processen, indtil der er styr på det, forklarede Morten C. Henriksen.

Holbæk Byråd kan først den 16. august tage stilling til, om der kan gives en dispensation til midlertidige boliger i et område, som i lokalplanen ikke er udlagt til formålet.

Han aftalte med John Harpøth, at der i aften, tirsdag, holdes et møde, hvor naboerne orienteres om, hvordan planerne er. Ved mødet deltager ud over naboerne og entreprenørerne også Stenhus Kostskole, Stenhus Gymnasium & HF samt John Harpøth.

- Jeg er selvfølgelig ked af at måtte stoppe byggeriet, da vi skal have boligerne klar til, at de unge kommer sidst i august. Det kan knibe med at nå det, men vi må prøve at finde en løsning, sagde Morten C. Henriksen i går eftermiddags.

John Harpøth forklarer, at han ikke kunne anbefale Morten C. Henriksen at gå videre med byggeriet, før der foreligger en tilladelse.

- Der er meget politisk bevågenhed om sagen, siger John Harpøth, der foreslog entreprenøren at holde et møde med parterne.

De tre høringsberettigede naboer på stikvejen på Stenhusvej 18 A-C fik tirsdag formiddag en invitation til at deltage i mødet i aften, ligesom de fire øvrige husstande i 16 A-D vil få en invitation.

- Vi kommer selvfølgelig til det møde. Men det er udelukkende med ét formål, nemlig at få overbevist Stenhus Kostskole om at etablere en ny adgangsvej, siger Lotte Scharff, Stenhusvej 18 B, som har opbakning til det ønske fra i hvert fald 18 A og 18 C, da beboerne føler sig generet af motortrafik på stikvejen.