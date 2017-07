Turistchef: Vi mangler sengepladser

- Jeg er lige nu i gang med at få et overblik over overnatningskapaciteten i forbindelse med en teaterfestival, som bliver afholdt i Holbæk i 2020. Her skulle vi gerne finde i alt 7.000 sengepladser fordelt over en uge. Det går nok lige denne gang, fordi en del af deltagerne er børn og kan overnatte på de lokale skoler, men på længere sigt kunne vi godt bruge et hotel mere i Holbæk, specielt til den lidt forsømte erhvervsturisme. Nu har vi jo fået flotte konferencefaciliteter på Vognserup Gods, og der er også Aggersvold, som ganske vist er til salg. Lige pludselig kan vi godt sige ja til en stor konference for 400 personer, men der mangler sengepladser, og de skal helst ligge samlet inden for kommunegrænsen.