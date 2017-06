Trumps svigerdatter på lokalt visit

Donald Trumps svigerdatter, med tre sorte Secret Service-biler, tog i al hemmeligehed færgen til Orø for at besøge sin onkel. (Arkiv) Foto: Mie Neel

Holbæk - 01. juni 2017

Forbindelsen mellem Danmark og den amerikanske præsident er tættere end hidtil antaget, det skriver DR Sjælland.

På Orø bor John Ewans Porting, søn af jazzkomponisten Kaj Ewans, som i halvtredserne emigrerede til USA.

John Portings søskende bor stadig i USA, og hans niece Vanessa Trump er gift med Donald Trump Junior.

For nylig kom hun på familiebesøg på Orø i al hemmelighed.

- Det var et helt privat familievisit. Det at være sammen med familie bliver jo ret utvunget. Det der private liv har vi jo alle sammen brug for, og hun især. Så hun har nydt den tid sammen med os, fortæller John Ewans Porting til DR Sjælland. Selvom besøget foregik i al diskretion, så var Vanessa Trump og hendes datter dog mandsopdækket af secret service.

- De var seks som minimum for at kunne mandsopdække dem, men de gør det meget diskret og ordentligt. De sikrede sig at der ikke var nogen journalister, og det passede vi også på, siger John Ewans Porting.

Udover sit visit hos familien var Vanessa Trump også inviteret på frokost på Marienborg hos statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Den aftale kom i stand, da de to talte sammen, da statsministeren ringede for at lykønske Donald Trump med valget. Det oplyser Lars Løkke Rasmussen, der i øvrigt fortæller, at også kronprinsparret deltog i frokosten.

John Ewans Portings far Kai Ewans var en af de toneangivende på den danske jazzscene fra 1920érne og frem til 40'erne.

I halvtredserne valgte han at emigrere til USA med familien, men John Ewans Porting var begyndt at studere, og valgte at blive i Danmark.

Han har dog bevaret et tæt forhold til sine søskende i USA, og søsteren Bonnie Haydon som er mor til Vanessa Trump, kom sidste år for at fejre sin brors 80-års fødselsdag. John Ewans Porting og hans kone Jette var også med til Vanessa og Donald Trump Juniors bryllup, hvor de mødte Donald Trump.

- Brylluppet blev holdt på Trumps landsted i Florida. Det var en fest, der ville noget, som de kun kan gøre det i Amerika. En intim lille bryllupsfest for 400 mennesker, så sådan kan det gøres, griner John.

Men når talen falder på hans indtryk af Trump, bliver han straks mere tilbageholdende.

- Det har vi talt om i familien, vi holder sådan en subtil grænse her. Selvfølgelig har vi mødt ham, og mit indtryk - ja, det er sådan meget personligt, det vil jeg ikke sige noget om, faktisk. Familien Ewans Porting har i det hele taget ønsket at holde familierelationen tæt til kroppen. Men det var svært at undgå at opdage besøget af Vanessa Trump, da tre sorte biler med sikkerhedsfolk rullede om bord på færgen til Orø. Det blev da også den lokale avis Orø Nyt der afslørede besøget.

- Men vi ønsker egentlig at kunne værne om vores privatliv, og at vores familie ugeneret kan besøge os her, siger John Ewans Porting til DR Sjælland.

Han har da heller ikke nogen illusion om at Præsident Trump skal aflægge besøg på Orø.

- Ha ha, nej sansynligheden er lig nul, hvilken tanke, griner han.