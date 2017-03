Tricktyverierne foregår blandt andet ved, at tyvene aflurer ofrenes pinkode i en butik og derefter distraherer dem og stjæler deres pung - for kort efter at hæve penge på kortet. Foto: Lars Sandager Ramlow

Tricktyverier ikke længere et sommer-fænomen

Det har ikke skortet på advarsler fra politiet om at være på vagt, hvis man bliver antastet af ukendte personer - typisk engelsktalende, der beder om hjælp til at finde vej på et kort.

- Erfaringsmæssigt har det typisk været om sommeren, at vi ser de her tricktyverier. Men vi ser mange i flere byer i øjeblikket, siger Carsten Andersen, kommunikationsansvarlig i Midt- og Vestsjællands Politi, som dog ikke har noget bud på, hvorfor det sker nu.

- Men det er vigtigt, at folk er på dupperne i de her situationer, hvor de bliver antastet, typisk af udlændinge. Vi gør det, at vi prøver at sikre eventuel videoovervågning fra butikker, men det er også afgørende, at man ringer til politiet, hvis man oplever en af de her situa­tioner, siger Carsten Andersen.