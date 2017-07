Se billedserie Pavillonen på Slotshaven 9 bruges ikke længere af dagplejen i distrikt Vest. En ny lokalplan skal gøre det muligt at bruge grunden til parkeringspladser, inklusive et areal bagved pavillonen. Til venstre ligger Nordvestsjællands HF & VUC. Foto: Mie Neel

Trafikale forhold skal forbedres

Holbæk - 21. juli 2017 kl. 14:39 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Samtidig med at der udarbejdes en ny lokalplan for ændrede parkeringsforhold for enden af den blinde vej Slotshaven i Holbæk, skal der også kigges nærmere på en forbedring af de trafikale forhold for de lokale beboere.

På sit sidste møde før sommerferien havde Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg en sag om igangsættelse af en lokalplan for et nyt parkeringsareal ved Slotshaven 9 på dagsordenen. Udvalgsformand John Harpøth (DF) havde supplerende indstillet, at der samtidig skal kigges på en plan for hele Slotshaven, så de trafikale udfordringer bliver løst på én gang.

- Hvis ikke vi tager det med nu, løber det måske ud i sandet. Mit ønske er, at man kobler beboerne i Slotshaven væk fra den trafikåre, de studerende færdes på. Det er kun en enkelt ejendom, der har udkørsel til den trafikåre, påpeger John Harpøth.

Et enigt udvalg besluttede, at der på mødet i september skal forelægges et forslag fra administrationen til forbedring af forholdene for de lokale beboere på vejen.

Holbæk Kommune ønsker at kunne opføre et parkeringsareal på et cirka 8000 kvadratmeter stort areal på Slotshaven 9. Her ligger en tom pavillon, der tidligere blev brugt til kontor og legestue for dagplejen i distrikt Vest. På arealet, hvor pavillonen ligger, og på området vest for, skal der ifølge planen anlægges nye parkeringspladser.

Parkeringspladserne vil blive etableret på et cirka 8000 kvadratmeter stort areal nord for de eksisterende pladser ved Nordvestsjællands HF & VUC.

De nye parkeringspladser vil betyde, at pladserne syd for VUC-bygningen kan sløjes. Det vil give plads til almene boliger - i form af cirka 50 såkaldte billigboliger.

Beboerne i boligerne i Slotshaven har gennem årene over for kommunen udtrykt utilfredshed med trafikforholdene i området.

Især om morgenen og eftermiddagen er der i korte perioder meget tæt trafik på grund af flere uddannelsesinstitutioner i området samt krydsende stiforbindelser.