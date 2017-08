Se billedserie Sådan her så der blandt ud i et klasseværelse på Katrinedalskolen i Gislinge, før en gruppe forældre gik i aktion og gjorde hovedrent. Privatfoto

Træt af beskidt skole: Forældre gør selv hovedrent

Holbæk - 11. august 2017 kl. 12:58 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Spindelvæv på væggene, tykke lag af støv og døde fluer i vindueskarmen.

Det er beskrivelsen af forholdene i nogle af klasseværelserne på Katrinedalskolen i Gislinge. Iagttagelserne er gjort af en lille gruppe forældre, der har fået nok af, at deres børn skal gå i støv og snavs.

Ann-Britt Vanman er mor til tre børn på skolen i Gislinge og en fjerde på Katrinedalskolens afdeling i Svinninge, og sammen med andre forældre har hun taget initiativ til at få gjort flere klasseværelser i Gislinge hovedrent.

- Vi begyndte allerede i begyndelsen af sommerferien, hvor vi gjorde rent i både 0., 1. og 2. klasse. Der hang spindelvæv ned ad væggene, og støvet lå i tykke lag og dryssede ned, hvis man kørte en hånd henover. Der var også døde fluer i vindueskarmene, og der var tydeligvis ikke blevet gjort hovedrent i lang tid, fortæller Ann-Britt Vanman til Nordvestnyt.

I sidste uge besluttede hun også at give 3. klasse en overhaling, og det var med hendes ord ikke mindre tiltrængt. På det tidspunkt var skolens personale mødt ind efter sommerferien.

Netop skolelærerne beklagede sig i sidste uge via deres tillidsrepræsentanter over, at de på de fleste skoler i Holbæk Kommune var kommet tilbage til ikke-rengjorte lokaler efter sommerferien.

Gislinge-forældrenes hovedrengøring er ifølge Ann-Britt Vanman sket med skolens accept og taknemmelighed.

- Vi hører fra lærerne, at de kan mærke en forbedring af luftkvaliteten efter, at der er blevet gjort hovedrent. Vi har jo heller ikke lyst til at vores børn skal gå i sådan nogle omgivelser, men det er da dødærgerligt, at det er os forældre, der skal sørge for, at der er rent, siger Ann-Britt Vanman.

Hun understreger, at forældrene ikke har noget at udsætte på de enkelte medarbejdere fra rengøringsselskabet Alliance+.

- De gør det, de har mulighed for. Men kommunen må sørge for, at der bliver givet flere timer til hovedrengøring en gang i mellem, for ellers bliver der aldrig rent, lyder opfordringen fra Ann-Britt Vanman.

Hvis det ikke sker, er forældrene klar igen.

- Vi har allerede talt om, at vi gør det igen til jul, hvis ikke kommunen og rengøringsfirmaet gør det. Men jeg håber da ikke, at vi som forældre skal stå for det, siger Ann-Britt Vanman til dagbladet Nordvestnyt fredag.