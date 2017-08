Niels Laasholdt og Jens Algot fra Fællesskab Tølløse er nogle af de drivende kræfter bag Tølløse Festival, der byder på lokale musikere, eventyrlige omgivelser og gensyn med gamle bekendte, når den genopstår i morgen. Foto: Anna Egeris Karstoft

Tølløse Festival genopstår lørdag

18. august 2017

Det er i parken bag Tølløse Slot, at lokale musiknavne skal samle folk med tilknytning til Tølløse og omegn, når Tølløse Festival genopstår i morgen, lørdag, efter 18 års pause.

»Sjællands smukkeste festival« kalder Tølløse Festival sig også - og med udsigt over markerne omkring det gamle slot i Gammel Tølløse og indhegnet af to majestætiske troldetræer samt en ægte voldgrav må man sige, at festivalpladsen lever op til sit navn.

- Det gør rigtig meget for sammenhængskraften i en by med sådan en festival, fortæller Niels Laasholdt, der er med i bestyrelsen for Fællesskab Tølløse, som arrangerer festivalen.

I alt 88 lokale musiknavne med tilknytning til Tølløse og omegn vil få mulighed for at optræde i løbet af lørdag. Et hovednavn, er arrangørerne varsomme med at nævne.

- Det er lige netop det, der er kendetegnet, og det, der adskiller os fra andre festivaler. Det er ikke noget stjerneshow - mange kommer for at høre nogen, de kender, optræde, forklarer Jens Algot, der er formand i Fællesskab Tølløse.

Og det stemmer godt overens med festivalens oprindelige koncept, da den blev afholdt for første gang i 1982 af en gruppe ført an af Jens Foghmar. Dengang handlede det nemlig om at fremme musikken i Tølløse og give lokale navne mulighed for at optræde i trygge omgivelser.

Det er primært 25 frivillige, der siden september sidste år har arbejdet på at stable festivallen på benene, men på lørdag vil i alt 80 frivillige sørge for, at der ud over musikken også vil være klovneshow, ansigtsmaling, picnickurve og helstegt pattegris til de cirka 2000 mennesker, som arrangørerne håber på dukker op.

Indtil videre er der blevet solgt 600 billetter til en pris på 50 kroner, og det er arrangørerne meget positive over.

- Der er en stor inspiration i, at man kan mærke, der er opbakning - det betyder meget psykologisk, siger Niels Laasholdt, der har været primær tovholder på arrangementet.