To mænd er tiltalt for røveri af 45 kartoner cigaretter fra Dagli?Brugsen i Vipperød 9. november i fjor, mens de kun erkender sig skyldige i tyveri. Der falder dom i sagen 7. marts.

To røveri-tiltalte erkender kun tyveri: Vil du have en gøb i hovedet

Det var beskeden til en kunde i Dagli'Brugsen i Vipperød, da han den 9. november i fjor blev vidne til, at to mænd smuttede ud af butikken med 45 kartoner cigaretter i en kasse.

To mænd stod i går ved Retten i Holbæk tiltalt for røveri ved episoden, fordi der skulle være fremsat trusler, da de forlod stedet med cigaretterne. De nægtede sig skyldige i røveri, men erkendte tyveri af cigaretterne, skriver dagbladet Nordvestnyt onsdag.

De to mænd, der er tiltalt for røveriet i Vipperød er en 21-årig mand uden fast bopæl, og en 20-årig mand fra Valby.

Souschefen i Brugsen nåede tæt på flugtbilen, mens den holdt på parkeringspladsen. Han forsøgte at standse mændene ved at råbe »Hallo, det er ikke jeres«.

En 21-årig mand fra Valby, der sad i bilen under de to kammeraters besøg i Dagli'Brugsen er tiltalt for tyveri, da det efter anklagemyndighedens opfattelse var efter forudgående aftale, at cigaretterne blev stjålet.

Ud over hovedforholdet fra Vipperød er der tre andre forhold fra Holbæk Kommune. De to 21-årige er tiltalt for at have forsøgt et tyveri i Dagli'Brugsen i Ladegårdsparken i Holbæk kort forinden episoden i Vipperød den 9. november.