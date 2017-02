Holbæk Kommune er på vej til at fremlægge lokalplanforslaget, der vil gøre det muligt at flytte Netto-butikken fra det ene hjørne af Gl. Ringstedvej-Valdemar Sejrsvej til det andet - det er adressen, hvor Holbæk Maskin Center, der anes til venstre i billedet, ligger. Foto: Mik

To nye Netto-butikker i støbeskeen

Holbæk - 22. februar 2017 kl. 12:16 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tilbage fra 2011 har der været kræfter i gang for at kunne realisere planerne om en Netto-butik ved Skovvejen i Mørkøv. Nu nærmer en realisering af projektet sig, efter at Holbæk Kommune formentlig snart fremlægger et lokalplanforslag i høring, skriver dagbladet Nordvestnyt onsdag

Der skulle gives grønt lys til placeringen fra Erhvervsstyrelsen, fordi dagligvarebutikken kommer til at ligge tæt ved en hovedvej, nemlig Skovvejen.

Lokalplanområdet omfatter et areal på cirka 4000 kvadratmeter i hjørnet ved Skovvejen og Ringstedvej. Lokalplanen giver mulighed for at bygge en dagligvarebutik med et areal på 1000 kvadratmeter og dertil kommer 200 kvadratmeter til personalefaciliteter.

Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg indstillede tirsdag til den den videre behandling i økonomiudvalget og byrådet, at lokalplanforslaget sendes i høring. Der er i høringsperioden på otte uger planlagt et borgermøde i Mørkøv Hallen onsdag den 10. maj klokken 19 til 21.

Klima- og miljøudvalget indstillede ligeledes tirsdag, at et andet lokalplanforslag vedrørende en dagligvarebutik fremlægges i høring. Forslaget vil muliggøre flytningen af Netto fra Gl. Ringstedvej 22-24 i Holbæk til den modsatte side af hjørnet. Det er Spånnebæk 1, hvor Holbæk Maskin Center i dag ligger.

Netto ønsker en større butik og med bedre parkeringsforhold end den eksisterende placering giver mulighed for. Ud over en dagligvarebutik på samme størrelse som i Mørkøv giver forslaget til lokalplan også mulighed for at opføre et benzinsalgsanlæg samt restaurant, café, kontor eller liberalt erhverv.

Forslaget ventes sendt i høring fra 9. marts til 4. maj.