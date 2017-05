Retten i Holbæk fandt tirsdag en 16-årig dreng fra Ugerløse og en 23-årig mand fra Holbæk skyldig i overtrædelse af våbenloven, men ikke straffeloven, i forbindelse med besiddelse og affyring af en pistol. Foto: Mik

To dømt for at affyre pistol

Holbæk - 24. maj 2017 kl. 12:08 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 16-årig dreng fra Ugerløse og en 23-årig mand fra Holbæk blev tirsdag ved Retten i Holbæk fundet skyldige i overtrædelse af våbenloven. De blev frifundet for overtrædelse af straffeloven, hvor strafferammen er noget højere. Den 16-årige fandt i december 2016 en pistol, Luger P38, i en kasse på loftet på hans bopæl i Ugerløse.

Han beholdt pistolen, som blev affyret inden for på bopælen den 26. januar. En 23-årig mand fra Holbæk affyrede pistolen, og den 16-årige blev dømt for medvirken til affyringen.

Den 16-årige blev idømt en såkaldt ungdomssanktion, hvor han skal undergive sig socialpædagogisk behandling, indtil han fylder 18 år. Perioden indledes med et ophold på op til to måneder på en sikret (lukket) institution.

Den 23-årige blev idømt fire måneders fængsel, og han modtog dommen. Kun den 16-årige har været varetægtsfængslet under sagen. Han tog betænkningstid for at overveje en anke af dommen. Anklageren begærede ham fortsat fængslet, men dommeren besluttede at løslade ham efter domsafsigelsen.

Der blev taget fat på retssagen 10. april, men den blev udsat, da anklageren ønskede at føre en politiassistent, som vidne. Han forklarede ved genoptagelsen af sagen tirsdag, at han telefonisk afhørte en ung mand, som var til stede på den 16-åriges bopæl i Ugerløse nytårsaften 2016. Politiassistenten forklarede, at vidnet havde sagt, at han havde filmet den 16-årige og den 23-årige, da de affyrede pistolen ud over nogle marker ved huset i Ugerløse.

Der er ikke fundet noget videoklip fra nytårsaften, mens der i retten blev vist et videoklip fra den 26. januar.

Den 16-årige forklarede under retsmødet i april, at han i december 2016 havde fundet pistol og ammunition på loftet, og han beholdt begge dele. Den 16-årige erkendte hæleri af tyvekoster samt besiddelse af en ulovlig halskniv.

Han erkendte kun overtrædelse af våbenloven, men ikke straffeloven ved at besiddet våbnet. Den 23-årige nægtede sig helt skyldig, da han forklarede, at han troede, det var en splatterpistol, han affyrede den 26. januar.

Domsmandsretten nåede frem til at dømme begge for overtrædelse af våbenloven. To af rettens medlemmer stemte for at frifinde begge for at have affyret skud nytårsaften. Én stemte for - efter politiassistentens vidneforklaring - at dømme for, at der var skudt nytårsaften, og at der var tale om overtrædelse af straffeloven, da der var skudt udenfor.

Der var enighed om, at skuddene indenfor skulle henføres under våbenloven.