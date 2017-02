Se billedserie 08NVN Trafikuheld-offer.For 2. gang på mindre end et år er der sket en alvorlig trafikulykke i et fodgængerfelt, der krydserVandtårnsvej i Holbæk. Jeg har snakket med den Tine, der blev ramt for 1 år siden på vej til sinsøns vuggestue. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: To alvorlige trafikulykker på samme vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To alvorlige trafikulykker på samme vej

Holbæk - 12. februar 2017 kl. 07:49 Af Cecilie Lunding Tolversen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tine Lildballe ser det ikke ske. Hun er næsten nået over fodgængerfeltet og har lige fået skubbet klapvognen med sin 10 måneder gamle søn op på fortovet. I samme sekund bliver hun ramt af en bil. Bilisten har ikke så meget som snittet bremsen, da bilen smadrer direkte ind i hende. Hun bliver kastet frem og lander i rabatten, hvor hun ligger helt stille. Folk samles omkring hende, mens lyden af sirener og en helikopters brummen kommer nærmere.

Sådan rekonstruerer Tine Lildballe selv det trafikuheld, der har givet hende mén for livet.

Den 4. februar sidste år blev dengang 30-årige Tine Lildballe kørt ned i et fodgængerfelt på Vandtårnsvej nær Ladegårdsparken i Holbæk.

Den 27. januar i år skete der et nyt uheld samme sted. En 30-årig kvinde og hendes fire-årige søn blev kørt ned i det samme fodgængerfelt. Kvinden blev alvorligt kvæstet og fløjet til Rigshospitalet med en hovedskade. Hendes søn slap ifølge politiet med mindre skrammer.

Hvis man spørger Tine Lildballe, er det bare et spørgsmål om tid, før det sker igen.

- Det er utrolig skræmmende, at der sker to så ens ulykker på under et år. Selvfølgelig har man et personligt ansvar, men det siger jo noget om, at der må være et eller andet ved den strækning, der ikke er helt, som det bør være, siger hun og fortsætter:

- Problemet er i mine øjne, at det er en bred vej med god udsigt. Den ligner en landevej, og der er ikke lige et 50 kilometer i timen-skilt, så den indbyder desværre til at køre for stærkt.

Samtidig kan det ifølge Tine Lildballe være svært at nå at se fodgængere, fordi der lige før fodgængerfeltet er et autoværn og buske, som giver dårligt udsyn.

Holbæk Kommune er opmærksom på fodgængerfeltet. Det fortæller Morten Marcher, der i kommunens afdeling for vækst og bæredygtighed arbejder med trafiksikkerhed.

- Vi har undersøgt, hvad man kan gøre sådan uden videre. Vi kan klippe buskadset ned og opfordre politiet til at holde øje. Samtidig prøver vi at undersøge, hvad den gode løsning vil være, fortæller han.

Men om der i sidste ende vil blive gjort noget ved andet end buskadset, kan han ikke love. Fodgængerfeltet er ikke med i kommunens plan for trafiksikkerhed, som udvalget for Klima og miljø skal godkende den 21. februar, og derfor er der ikke afsat penge til at forbedre sikkerheden i netop dette fodgængerfelt.

Til gengæld har administrationen bedt om, at der bliver afsat penge, som kan bruges, når der opstår en situation som denne. Men selv hvis politikerne siger ja, er det stadig ikke sikkert, at der vil blive gjort noget.

- Der er desværre flere af den her slags veje, så jeg kan ikke på nuværende tidspunkt sige, at det er her, man vil bruge pengene, siger Morten Marcher, der er enig i, at feltet kan være farligt, da det ligger på en meget åben strækning.