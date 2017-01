Sådan ser en del af det nye hold hos Advodan Holbæk ud - alle er fra 1. april partnere, undtagen Kaj Høj. Fra venstre er det Klaus Rasmussen, Dan Jordy, Kelvin Thelin, Karen Wung-Sung, Kaj Høj og Steen Marslew. Foto: Ricky John Molloy

Send til din ven. X Artiklen: To advokat-firmaer går sammen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To advokat-firmaer går sammen

Holbæk - 14. januar 2017 kl. 10:06 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De to advokatfirmaer, der har de ældste rødder i branchen i Holbæk, går sammen pr. 1. april. Det er Advida Advokater, der rykker fra adressen i Centergården i Ahlgade og ind hos Advodan Holbæk i Kanalstræde, skriver dagbladet Nordvestnyt lørdag.

Et faldende antal medarbejdere hos Advida er baggrunden for sammenlægningen.

Advokat Jørgen Spilcker fyldte 70 år i marts 2016 og meddelte dengang, at han ville gå på pension i foråret 2017 efter 38 år som advokat i Holbæk. To andre advokater hos Advida, Jens Klokhøj og Mikael Vester, har søgt nye udfordringer.

Jens Klokhøj ønsker atter at blive selvstændig advokat, mens Mikael Vester skal være direktør i F.L. Ejendomme (ejet af Rikke og Fritz Lundsbjerg) i Holbæk.

- Derfor har vi vurderet på, om vi skulle arbejde på at finde erstatninger, eller om vi måske kunne indgå i nye sammenhænge. Vi har valgt det sidste og er utroligt glade for løsningen med Advo­dan, fortæller Kaj Høj og Dan Jordy, som er de to tilbageværende advokater i Advida.

Dan Jordy, 42 år, bliver partner hos Advo­dan i Holbæk. Kaj Høj, 68 år, bliver ansat, da han ikke har ønsket at gå ind i et nyt ejerskab.

Partnerne Klaus Rasmussen og Steen Marslew har forhandlet sammenlægnin­gen på plads for Advo­dan. De peger på, at der er et stigende krav til specialisering hos den enkelte advokat, og der skal en vis volumen til, hvis et advokatkontor skal være stærkt inden for mange områder.

Foruden de to advokater følger tre advokatsekretærer med over til Advodan, mens Klokhøj tager en advokatsekretær med sig. Resultatet er, at seks medarbejdere hos Advida bliver afskediget som følge af sammenlægningen.