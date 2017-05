Retten i Holbæk. Her falder der i morgen, onsdag, dom i en sag, hvor en 48-årig mand fra Holbæk-egnen er tiltalt for at sætte ild på en ejendom i Svinninge to gange. Foto: Foto: Mie Neel

Tiltalt for at sætte ild til gård to gange

Holbæk - 30. maj 2017

Der skete skader for omkring 1,4 millioner kroner, da der midt i marts i år var brand på en landejendom på Kirkevej i Svinninge to gange inden for få timer. Opstod brandene som følge af et uheld med en aske-suger, eller blev de påsat? Det skal Retten i Holbæk vurdere. En 48-årig mand fra Holbæk-egnen er tiltalt for to tilfælde af ildspåsættelse på ejendommen. Han nægter sig skyldig.

Første del af retssagen fandt sted i går, mandag. Onsdag falder der dom i sagen.

Den 48-årige forklarede i retten i går, at branden opstod i en aske-suger. Da han åbnede for aske-sugeren stod en stikflamme ud. Flammen ramte et gardin og ilden bredte sig, sagde han.

Han tilkaldte selv brandvæsenet. Ved branden nummer to, der fandt sted cirka fire timer senere, ringede en nabo til Vestsjællands Brandvæsen.