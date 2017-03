Det var i Knudskovparken i Holbæk, at en 56-årige mand blev offer for et voldsomt overfald med jernrør begået af en 31-årig mand. Foto: Per Jensen

Tiltalt erkender slag med jernrør

Holbæk - 07. marts 2017 kl. 12:04 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På få øjeblikke udviklede en ellers relativt fredelig tirsdag sommeraften sig til et blodigt overfald på en dengang 55-årig mand fra Vipperød.

Han var på besøg hos sin tidligere kærestes mor i Knudskovparken i Holbæk om aftenen den 2. august sidste år, men ved 20-tiden blev han angrebet med jern- rør af sin eks-kærestes nye kæreste, en dengang 30-årig mand med bopæl i Svinninge i Odsherred.

Mandag indledte Retten i Holbæk så straffesagen mod den nu 31-årige mand.

Han er tiltalt for grov vold under særdeles skærpende omstændigheder, idet anklagemyndigheden mener, at offeret, der fyldte 56 år dagen efter overfaldet, var i livsfare efter adskillige slag mod både hoved og krop med det over en meter lange galvaniserede jernrør.

Den 31-årige erkendte i retten, at han havde slået offeret med jernrøret cirka fem gange. Både i hovedet og på kroppen, og mens den 56-årige både stod op og lå ned.

Det fremgik af forklaringerne i retten, at sagens parter stort set er enige om, hvad der gik forud for overfaldet.

Den 56-årige havde i en times tid været på besøg hos sin forhenværende kærestes - et forhold, der ligger flere år tilbage - mor i hendes hjem i Knudskovparken.

Eks-kæresten var også tilstede, og de sad alle og drak kaffe på den lille, indhegnede terrasse foran huset.

Den 31-årige tiltalte dukker også op. Han var på det tidspunkt kæreste med den 56-åriges eks-kæreste, og han opholdt sig meget hos kæresten og hendes mor i Knudskovparken. Han havde truffet den ældre eks-kæreste tidligere.

- Jeg føler, at han (offeret, red.) er fjendtlig overfor mig, og han vil have mig til at gå, fordi min kæreste ikke har det så godt. Jeg spørger, hvad hun synes, og hun vil gerne have, at jeg bliver. Men så begynder han igen og siger, at han vil smadre mig, hvis jeg ikke går, forklarede den 31-årige.

Den 56-årige forklarede fra sin plads i vidneskranken, at han ganske rigtigt havde bedt den 31-årige om at forlade stedet, fordi kvinden havde det psykisk dårligt.

- Jeg kender hende ret godt, så jeg vidste, at det ville være bedst, hvis han gik. Jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde, men det kan godt være, at jeg har sagt til ham (tiltalte, red.), at han kunne få et par flade, sagde offeret.

Den 31-årige forlod stedet, men vendte hurtigt tilbage med to jernrør, som han fandt i en trailer lige i nærheden. Det ene kastede han ind over rækværket til terrassen, og derefter gik han hen til den 56-årige og begyndte at slå ham med det andet jernrør.

- Jeg var irriteret på ham, og så begyndte jeg bare at slå uden at tænke over det, sagde den tiltalte, der mener, at han slog cirka fem gange med jernrøret.

Retssagen fortsætter fredag, hvor der efter planen skal afsiges dom.

Anklagemyndigheden mener, at den 31-årige skal dømmes til behandling på en psykiatrisk afdeling uden fastsættelse af en øvre tidsgrænse.

Læs mere i dagbladet Nordvestnyt Holbæk-Odsherred tirsdag den 7. marts.

