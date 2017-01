Større end Dizzy Mizz Lizzy. Dynamo Holbæks ønske om tilskud til en større koncert har nu splittet politikerne i udvalg.Foto: Mik Foto: Mik

Tilskud til koncert splitter politikere

Holbæk - 25. januar 2017

Politikerne i udvalget for Kultur, fritid og fællesskab (KFU) i Holbæk Kommune er uenige om størrelsen på et tilskud til koncertforeningen Dynamo Holbæk, og det har betydet, at en politiker i udvalget nu har brugt sin såkaldte initativret.

Politikeren er Morten Bjørn Nielsen (V). At han har brugt initativretten, betyder, at han har fået sendt sagen om tilskuddet videre til Holbæk Byråd, selv om den egentlig skulle have være afsluttet i udvalget.

Et flertal bestående af udvalgsformand Emrah Tuncer (R), Solvej Pedersen (R) og Steen Klink Pedersen (DF) besluttede mandag at give Dynamo Holbæk et tilskud på 250.000 kroner. Det samme, som foreningen fik sidste år.

Men det er de to Venstre-politikere i udvalget, Morten Bjørn Nielsen og Bjarne Kongsted, ikke enige i.

De ønsker at give foreningen 500.000 kroner, som også er det, Dynamo Holbæk har søgt om i denne omgang, fordi foreningen har planer om at trække endnu flere større musiknavne til Holbæk.

- Jeg synes, at de har en god sag, og det er et tiltag, som vi i Venstre gerne vil følge. Derfor mener jeg, at de skal have det beløb, som de har bedt om. Det er jo et arrangement, som trækker rigtig mange mennesker til, og vi skal ikke sidde som en slags viceværter, der stopper gode initativer, siger Morten Bjørn Nielsen.

Fra udvalgsflertallet fortæller Emrah Tuncer, at man ikke mener, at det er fornuftig måde at bruge pengene på.

- Jeg synes, at Dynamo Holbæk gør et godt stykke arbejde, men i den økonomiske situation, som kommunen befinder sig i, mener jeg ikke, at vi kan bruge så mange penge på et enkelt arrangement. Vi kan få mere glæde af pengene andre steder, siger han.