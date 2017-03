Send til din ven. X Artiklen: The Stoned Kinks giver støttekoncert Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

The Stoned Kinks giver støttekoncert

Holbæk - 06. marts 2017 kl. 18:28 Af Sabine Lai Ovesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis navne som Eddie Cochran, Elvis, The Beatles, The Kinks, The Rolling Stones, Steppeulvene og Gasolin er musik, der får ens dansefødder til at rocke, så er det en god idé at møde op til støttekoncerten den 11. marts i Huset på Næsset.

Her spiller The Stoned Kinks, og entréen på 60 kroner går ubeskåret til Huset på Næsset.

Som navnet på dette band antyder, er der her tale om rockmusik fra dengang, en guitar, en bas og en tromme var, hvad der skulle til for at få de danseglade på gulvet.

The Stoned Kinks spiller et bredt udvalg af rockhits fra 1955 til 1975 - fra USA til The British Invasion og hjem til Danmark.

The Stoned Kinks er en kompetent trio med mange år på bagen.

Bag navnet gemmer sig nemlig tre medlemmer ud af de fem i bandet De Hårde Døre, som også besøger Huset med deres egne sange i april.

Koncerten starter klokken 19 på Udbyvej 52 på Tuse Næs.