For otte måneder siden ankom den sigtede pige til grundlovsforhør i Holbæk. Hun har været fængslet siden. Foto: Mik

Terrorsigtet pige i retten på mandag

Holbæk - 14. september 2016 kl. 14:16 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag har en 16-årig pige fra Kundby ved Holbæk i præcis otte måneder siddet varetægtsfængslet. Pigen er sigtet efter straffelovens terrorparagraf for planer om at bringe bomber til sprængning på Sydskolen i Fårevejle, hvor hun selv har været elev, og på den jødiske skole Carolineskolen på Østerbro i København.

Når en person under 18 år har været varetægtsfængslet i otte måneder, kræver det, at der er særlige grunde til fortsat at holde hende fængslet. Det kan for eksempel være sagens alvor og dermed den straflængde, hun risikerer ved en eventuel endelig dom.

Det skulle der egentligt have været taget stilling til ved et retsmøde i Holbæk onsdag, men sagens parterne er blevet enige om at udsætte retsmødet til mandag, oplyser sagens anklager, Lasse Biehl, samt pigens forsvarsadvokat, Mette Grith Stage, til dagbladet Nordvestnyt.

Fængslingerne af sagens to sigtede, der foruden pigen tæller en 24-årig mand fra Østjylland, er flere gange blevet forlænget med parternes samtykke, uden at der har været holdt retsmøder. Men mandag vil de ifølge Nordvestnyts oplysninger møde op i Retten i Holbæk.

- Min klient har nu siddet varetægtsfængslet i otte måneder, så det kræver særlige omstændigheder at fastholde fængslingen. Derfor vil jeg gerne have et retsmøde, så jeg får lejlighed til at sikre mig, at der bliver taget hensyn til, at det er en belastende situation for hende, siger Mette Grith Stage til dagbladetNordvestnyt.

Anklager Lasse Biehl vil formentlig bede retten om at fastholde fængslingen af de to, ligesom han forventer at begære fortsat lukkede døre i den opsigtsvækkende sag.

- Efterforskningen er endnu ikke afsluttet, og jeg forventer, at dørlukningen vil vare ved, indtil der eventuelt bliver rejst tiltale. Der er vi ikke endnu, og der kommer til at gå yderligere noget tid, inden vi ved, om der bliver rejst tiltale, siger Lasse Biehl uden at kunne give et nærmere bud på tidshorisonten.

Som i andre sager, hvor der er terrorparagraffer i spil, er det i sidste ende justitsministeren, der afgør, om der rejses tiltale.

Den dengang 15-årige pige blev anholdt i januar, hvor politiet fandt materialer til bombefremstilling i hendes hjem i Kundby.

Kort efter blev også den 24-årige mand fra Østjylland sigtet i sagen.