Den 25-årige mandlige sigtede i Kundbysagen vil have Østre Landsret til at tage stilling til sin fængsling. Han er sigtet for bombeplaner mod blandt andet Sydskolen i Fårevejle.

Terrorsagen fra Kundby: Sigtet vil løslades nu

Den 16-årige pige fra Kundby og den 25-årige mand fra Aarhus skal blive bag tremmer til den 6. februar. De er sigtet for at planlægge bombesprængninger på Sydskolen i Fårevejle og Carolineskolen på Østerbro i København. Sidstnævnte skole er en jødisk privatskole.

Og det er for lang tid, mener forsvaren for den 24-årige mand. Derfor blev forlængelsen af varetægtsfængslingen kæret til Østre Landsret.

- Det er et principielt spørgsmål. Når man har siddet varetægtsfængslet i et år skal der være særlig begrundelse for at fastholde fængslingen. Det spørgsmål vil vi gerne have landsretten til at forholde sig til, og derfor har vi kæret fængslingen, siger forsvarsadvokat Michael Jørgensen, der mødte i retten på vegne af den 25-åriges normale forsvarer, Michael Juul Eriksen.