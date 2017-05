Politiets tilstedeværelse ved Retten i Holbæk i forbindelse med retsmøder i Kundby-sagen har været det synlige bevis på, at terrorsagen har krævet store ressourcer. Men også inde bag murene har rettens medarbejdere brugt mange kræfter på den specielle sag. Foto: Peter Andersen

Terrorsag pressede retten

Holbæk - 31. maj 2017 kl. 12:54 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

2016 var kun 14 dage gammel, da Retten i Holbæk første gang stiftede bekendtskab med terrorsagen fra Kundby, der først for nylig - 16 måneder senere - er blevet afsluttet i byretten.

Men gennem hele 2016 og fortsat her i 2017 har den særprægede sag med den nu terrordømte teenagepige fra Kundby trukket så store veksler på medarbejderne ved Retten i Holbæk, der omfatter de tre nordvestsjællandske kommuner, at det kan aflæses i retskredsens nøgletal for 2016.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt onsdag.

Årsrapporten for 2016 viser, at Retten i Holbæk ligger langt under gennemsnittet for landets byretter, når man ser på den såkaldte produktivitet - altså hvor mange sager hver enkelt medarbejder har afsluttet i løbet af året. Og rettens præstation var også noget dårligere rent statistisk i 2016 end i 2015.

Retspræsident Anette Co­dam erkender, at tallene ikke ser gode ud for Retten i Holbæk. Det gælder navnligt rettens straffesagsafdeling og juristerne.

Men hun peger samtidig på, at netop Kundby-sagen er med til at give et lidt fortegnet billede af situationen.

- Kundby-sagen er én sag i statistikken, men den har trukket store ressourcer hos os, og vores jurister har brugt mange timer på den. Så det er vigtigt for mig at understrege, at vores lave produktivitet i 2016 ikke er et udtryk for, at medarbejderne har siddet med hænderne i skødet, siger Anette Codam til Nordvestnyt.

Hun peger dog også på en anden forklaring på det faldende antal sager pr. medarbejder. Retten i Holbæk har i 2016 modtaget færre straffesager fra Midt- og Vestsjællands Politi i forhold til 2015. I 2016 afsluttede Retten i Holbæk 3636 straffesager (vægtet antal) mod 4051 året før. Det er er fald på cirka 10 procent.

- Det er et bemærkelsesværdigt fald, og vi kan se, at det typisk er de mindre bødesager med for eksempel fartsyndere, som anklagemyndigheden har sendt færre af i 2016. Jeg vil ikke gætte på årsagen til faldet, men det kan jo tænkes, at politiet og anklagemyndigheden bruger ressourcerne på andre sager, siger Anette Codam.

Billedet er det samme Retten i Roskilde, der også ligger inden for Midt- og Vestsjællands Politikreds.

På landsplan er antallet af straffesager til gengæld steget en lille smule.

Nordvestnyt har uden held forsøgt at få en kommentar til det faldende antal straffesager fra Midt- og Vestsjællands Politi.