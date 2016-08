Holbæk Taxa mener at kunne udføre opgaven med de visiterede kørsler for Holbæk Kommune både billigere og bedre, end det sker nu. Foto: Peter Andersen

Taxa tilbyder billigere kørsel

Holbæk - 27. august 2016 kl. 16:32 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vognmændene i Holbæk Taxa mener, at de kan øge servicen og samtidig sænke omkostningerne ved at overtage hele opgaven med de visiterede kørsler med borgere, skriver dagbladet Nordvestnyt lørdag.

Hver måned køres der i gennemsnit 2000 kørsler i dét, der hedder Flexkommune-regi i Holbæk Kommune. Opgaven administreres i dag af Movia.

I maj besluttede klima- og miljøudvalget i Holbæk Kommune, at der skulle arbejdes videre med at afdække mulighederne ved selv at udbyde ydelserne inden for Flexkommune. Kommunen kan vælge, om turene skal køres gennem Flextrafik (der består af fem kørselsordninger) og administreres gennem trafikselskabet Movia, eller om den selv vil udbyde kørslerne.

De cirka 2000 månedlige ture med Flexkommune drejer sig om cirka 1150 kørsler til genoptræning, cirka 700 kørsler til læge og et mindre antal kørsler på skoleområdet.

Holbæk Taxa har henvendt sig til kommunen med et tilbud. Det skulle betyde, at kommunen sparer penge, samtidig med at servicen skulle blive øget.

I denne uge var Holbæk Taxa til møde med klima- og miljøudvalget.

- Vi har tidligere haft opgaven med de visiterede kørsler i Holbæk Kommune, så vi kender til opgaven. Det er de samme mennesker, der stadig er her, siger Michael Olsen, der er formand for Holbæk Taxa, der har 17 vogne.

Holbæk Taxa kører i dag en mindre del af turene i Flexkommune via Movia, der kom til i 2007.

- Vi er også indstillet på en prøveperiode på et halvt til et helt år, fortæller Michael Olsen, som også mener, at den nuværende taxacentral, som styres fra Randers, vil kunne klare opgaven.

Klima- og miljøudvalget afventer nu, at administrationen kommer med et oplæg.

- Vi har sagt til Holbæk Taxa, at vi er glade for, at de er kommet til os, og i udvalget giver vi det en chance. Vi er indstillet på at lytte til dem, der kommer med forslag, siger udvalgsformand John Harpøth (DF).

Holbæk Kommune kan ikke uden videre tildele opgaven til Holbæk Taxa eller andre. Ydelserne under Flexkommune har sådan et omfang, at kørslerne skal i udbud.