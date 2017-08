Tangoforening danser efteråret i møde

Den 3. september starter Holbæk Tangoforening to nye efterårshold på Kulturkasernen i Holbæk - et for begyndere og lidt øvede, og et for de lidt mere øvede og øvede. Underviserne er Linus Aabye og Camilla Dahlgreen, og de to hold løber over i alt fire søndage.