Udvalget Læring og trivsel indleder i dag drøftelserne om, hvor børnene i Holbæk Kommune fremover skal tage hen for at lære at bekæmpe Karius og Baktus og få tjekket deres tænder. Foto: Anne Wandahl

Send til din ven. X Artiklen: Tandplejen kommer under lup Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tandplejen kommer under lup

Holbæk - 10. januar 2017 kl. 10:45 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I fremtiden skal børn i Holbæk Kommune måske til at tage turen til Holbæk by, når de skal have tjekket deres tænder.

For organiseringen af den kommunale tandpleje bliver nu sat under lup, og på nuværende tidspunkt er to scenarier bragt i spil. Det ene går ud på, at de fire nuværende klinikker i Holbæk (to klinikker), Tølløse og Jyderup består, mens der i det andet lægges op til, at de nævnte klinikker alle bliver lukket, og den kommunale børnetandpleje i stedet samles i Holbæk by i et nyt byggeri.

Medlemmerne af udvalget Læring og trivsel i Holbæk Kommune skal tirsdag drøfte de to forslag nærmere på et udvalgsmøde. Til dette formål har administrationen udarbejdet to notater, hvori blandt andet fordele og ulemper ved de to forslag bliver ridset op. Begge notater peger dog også på, at en centralisering af tandplejen i en ny tandklinik i Holbæk er den mest optimale løsning både fagligt og økonomisk.

Kommunen gået i gang med at kigge på organiseringen af børnetandplejen af flere årsager. Blandt andet er der kommet skærpede kliniske krav, der betyder, at forholdene på de eksisterende klinikker skal opdateres. Derudover er det svært at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til området, ligesom kommunens økonomi gør, at der ikke længere er ressourcer til at dække de mange klinikker og samtidig opfylde lovkravet om supervision af nyuddannede tandlæger. Samtidig er flere af bygningerne, hvor klinikkerne er placeret, ikke tidssvarende og i dårlig stand.

Læs mere i dagbladet Nordvestnyt tirsdag.