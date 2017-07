Tag turen rundt om Skarresø

- Ruten er både for gående, for hunde i snor og for cyklister. Vi opfordrer også i folderen til at man hilser på hinanden, når man mødes. Cyklister bør tage farten af og med klokken markere deres tilstedeværelse, når de passerer gående eller løbende personer. På den anden side, kan det være svært for cyklister at få kontakt, fordi mange gående vælger at have »musik i ørerne«.