Tæt kamp mellem sjællandske restauranter

- Foreløbig synes jeg, at konkurrencerne har vist, at de sjællandske restauranter har et højt niveau. Men Sjælland har aldrig været god til at markedsføre sig. Men med Michelin-stjernen sidste år til Fredriksminde (i Præstø, red.) tror jeg, at der for alvor skete noget med troen på, at man kan noget på Sjælland, lyder vurderingen fra Bent Christensen.