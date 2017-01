Sylvester vil skabe en fest

- I forhold til de tidligere album er »Medgang & Modgang« mere samfundskritisk, selvom jeg ikke kan lide det ord. For eksempel skrev jeg en sang, »Hvis du er ligeglad«, som handler om miljøet, og den er båret af nødvendighed, for den skulle bare ud, fortæller Sylvester Larsen, der også har skrevet sange til albummet om mediernes magt og bådflygtninge.

- Vi forsøger altid at skabe en fest og at få folk til at grine lidt. Så holbækkerne kan glæde sig til et energisk, sprudlende, velspillende og sjovt orkester, der formår at skabe god stemning og glæde - håber jeg, siger musikeren, der godt kan lide at fortælle anekdoter imellem numrene.