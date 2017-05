Svømmestævne for de yngste

Her i Kr. himmelfartsferien den 25.-27. maj holder Holbæk Svømmeklub for tredje år i træk stævne i Holbæk Svømmehal.

Sportschef for Holbæk Svømmeklub Ricki Clausen fortæller, at stævnet hedder »Holbæk Youth Festival« med en særlig bagtanke:

- Stævnet er lige nu et svømmestævne for den yngre målgruppe, men har også et lidt bredere navn, som lukker op for, at vi om to år, når vi rykker ud i den nye sportsby, også vil kunne føje andre idrætter til stævnet, forklarer han.