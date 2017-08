Se billedserie De nye ejere er begge kokke. Nu tager de springet som selvstændige. Foto: Jette Bundgaard

Svanens nye ejere vil værne om traditionerne

Holbæk - 27. august 2017 kl. 11:03 Af Jette Bundgaard

Café Svanen har ligget i Labæk i Holbæk i mere end 100 år, de sidste 29 år med Anette Strøh Bartholdy ved roret. Under hendes ledelse har det gamle havnearbejderværtshus forvandlet sig til et populært spise- og musiksted.

Pr. 1. september overtages Svanen af Brian Klarskov og Mathias Damhus.

De nye ejere er begge kokke, og har, selvom de kun er i slutningen af tyverne, allerede en imponerende karriere bag sig. Brian Klarskov startede som elev på Elverdamskroen ved Tølløse og blev derefter køkkenchef under Jan Cocotte Pedersen. Derefter gik vejen til Hotel Hillerød på Restaurant Krydderiet, hvor han var køkkenchef. Mathias Damhus har på samme måde været lidt rundt i branchen og har senest været souschef i køkkenet på Comwell Hotel Borupgaard i Snekkersten.

Mathias Damhus er opvokset i Nordsjælland, mens Brian Klarskov stammer fra Orø, hvorfra han kender Anette Strøh Bartholdy og hendes mand Ivan, der er hans forældres venner. For ham føles overtagelsen af Café Svanen som at komme hjem til rødderne.

- Det er meget vigtigt for os at understrege, at vi ikke er to snobbede drenge fra København, som vil lave om på alting. Vi har tænkt os at holde fast i både den stegte flæsk og live-musikken og alle de andre gode ting, man forbinder med Café Svanen, forklarer Mathias Damhus.

For at sikre kontinuiteten fortsætter Anette Strøh Bartholdy de kommende år som almindelig ansat med ansvar for smørrebrødsdelen. Hendes mand, Ivan Strøh Bartholdy, vil ligeledes være at finde som frontfigur ved både grisefesten og muslingefesten næste forår.

Mathias Damhus er flyttet ind i lejligheden over Café Svanen sammen med sin kæreste, Diana Sørensen. Hun vil, ligesom Brian Klarskovs kone, Anette Klarskov, fremover arbejde i Café Svanen. Så restauranten vil fortsætte med at være en familiedrevet virksomhed, sådan som den var det under Anette og Ivan Strøh Bartholdys ledelse, nu blot med en ny generation ved roret.

Der er reception i anledning af overtagelsen fredag den 1. september mellem klokken 13.30 og 16, hvor alle er velkomne til at komme og sige »farvel« til de tidligere ejere og goddag til de nye.