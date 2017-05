Se billedserie Ivan Strøh Bartholdy glæder sig til den årlige Muslingefest i Café Svanen, hvor han bl.a. står for leverancen af friske Isefjordsmuslinger. Fotos Jette Bundgaard.

Svanen er klar til muslingefest

Holbæk - 24. maj 2017

På lørdag den 27. maj klokken 14 er det tid for den årlige muslingegalla i Holbæk, som Café Svanen organiserer.

Sidste år blev der dampet hele 500 kilo friske Isefjordsmuslinger - til cirka samme antal festdeltagere.

- Vi plejer at beregne godt et kilo af Isefjordens blå guld pr. person, fortæller Ivan Strøh Bartholdy, som gennem sit job hos firmaet Vilsund Blue sørger for levering af friske muslinger til hustruen, Anette Strøh Bartholdys restaurant i Labæk.

I år regner Anette og Ivan Strøh Bartholdy med, at 600 kilo muslinger skal serveres med Anette Strøh Bartholdys specialopskrifter med enten tomatsuppe eller en suppe med hvidvin og urter. De 600 kilo muslinger er grænsen for, hvor mange gæster festteltet og restauranten kan rumme.

- Man kan ikke bestille bord, men vi har siddepladser til i alt 350 mennesker herinde og i det nye telt, vi indviede sidste år, fortæller Anette Strøh Bartholdy og peger på, at man ikke behøver være muslingefan for at være med:

- Man kan også vælge frit fra vores menukort. Faktisk ser vi mange gange, at det ikke er alle i et selskab, som vælger at spise muslinger, selvom det er dét, der er overskriften på dagen.

Et andet trækplaster på dagen er countrybandet Acoustic, som spiller klokken 15 -19. De får selskab af dansktopsangerinden Lotte Riisholt. Derefter fortsætter Café Svanens husmusiker, Kurt Bo.