Svævebane forbinder by og havn

- Man har en oplevelse af, at man flyver, når man drøner gennem luften. Farten kan være op til 50 kilometer i timen, men hvis der står en brise ind fra fjorden, kan man blive bremset af vinden, forklarer Jon Eriksen.

Sammen med Daniel Monby driver han RopeReach, som har fået til opgave at etablere en 300 meter lang svævebane i Blegstræde i Holbæk. Det er en midlertidig foranstaltning, der begrænser sig til dagene under aftensalget 2. juni og havnekulturfestivalen 2.-3. juni, skriver dagbladet Nordvestnyt lørdag.

Jon Eriksen vil i øvrigt ikke afvise, at farten kan komme op over 50 kilometer i timen. Han regner med, at turen på 300 meter tager omkring 45 sekunder, og at der kan sendes op til 60 personer af sted i timen.

Det er et samarbejde mellem Skvulp og Holbæk Byforum, der skal binde bymidten og havnen sammen på en helt ny måde.

- En svævebane vil naturligvis gøre det hurtigere at komme fra bymidten til havnen, men det vil først og fremmest give en ny oplevelse og en helt særlig udsigt at svæve ned mod havnen i flere meters højde. Vi tror på, det bliver et stort hit, siger lederen af Skvulp, Nadja Kalnæs.

Det er anden udgave af havnekulturfestivalen, der løber af stabelen op til pinsen.

- Både praktisk og rent symbolsk viser svævebanen de muligheder, der er for et samarbejde mellem handelslivet i Holbæk og de rekreative områder på havnen. Sammenfaldet mellem Skvulp og aftensalget er en mulighed, vi skal gribe. Det bliver det tætteste, Holbæk kommer på en folkefest, siger Jonas Walther Petersen, der er chef for Holbæk Byforum.

Både han og Nadja Kalnæs ser nogle store perspektiver i et samarbejde mellem de to parter, da de kan bruge hinandens kompetencer på tværs af organisationerne.

Når det gælder svævebanen, vil den være klar til brug hen under aften fredag den 2. juni. Desuden vil den være i drift om lørdagen.

- Når svævebanen er sat op, bliver den godkendt af Teknologisk Institut, fortæller Jon Eriksen. Han tilføjer, at som det altid er tilfældet ved den slags events, så tager folk turen på eget ansvar.

RopeReach har de seneste år arbejdet med svævebaner i klatreparker, blandt andet opbygningen og driften af Holbæk Klatrepark i et par år. I 2015 købte de klatreparken GoMonkey i Søborg. De tager sig også af opgaver i et par andre klatreparker og beskæftiger sig med masser af andre opgaver i højderne.