SuRi-elev klar til kokkefinale

- Konkurrencen gik ud på at lave en nyfortolkning af en klassisk fransk ret. Og jeg overbeviste både de fem dommere og de cirka 30 publikummer om, at jeg skulle vinde, siger Isa Celine Jacobsen, der har været elev på SuRi i lidt over et år og dermed har cirka to et halvt år tilbage af sine læretid.