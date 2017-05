Omtrent sådan bliver den nye Netto placeret i hjørnet ved Ringstedvej og Skovvejen i Mørkøv. Men byggeriet bliver forsinket, da forslagene til kommuneplantillæg og lokalplan skal i en ny høring efter indgriben fra Erhvervsstyrelsen.Illustration: Birch & Svenning Arkitekter Foto: sch

Styrelse griber ind mod ny Netto

Holbæk - 22. maj 2017 kl. 15:49 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Netto kan ikke som ventet åbne en ny butik i Mørkøv til efteråret. I stedet bliver det tidligst til foråret næste år, butikken kan åbne, skriver dagbladet Nordvestnyt mandag.

Det var Erhvervsstyrelsen, der gjorde indsigelse mod kommuneplantillægget og lokalplanen. Styrelsen tillader, at butikken opføres det pågældende sted, men der skal benyttes en anden metode, end den Holbæk Kommune havde valgt.

Dagligvarebutikken skal ligge på hjørnet af Ringstedvej og Skovvejen og dermed uden for bymidten.

- Planloven opererer med en bymidteafgrænsning, og den havde vi forlænget syd på i kommuneplantillægget. Men det vil Erhvervsstyrelsen ikke tillade, forklarer Lotte Højgaard, der er leder af Holbæk Kommunes Plan og Åben Land.

Hun tilføjer, at kommunen stiller sig uforstående over for indsigelsen på grund af metodevalget. Men der er tale om et veto mod planlægningen fra statens side. I stedet for at udvide bymidteafgrænsningen skal området udlægges til et lokalcenter, lyder det fra Erhvervsstyrelsen.

- Derfor skal vi udarbejde forslag til et nyt tillæg til kommuneplanen og tilrette lokalplanforslaget. Vi skal ud at høre om det samme to gange, men til gengæld kan høringsperioden komme ned på fire uger, fortæller Lotte Højgaard.

Hidtil har der været et krav om otte ugers høring, men den nye planlov, der træder i kraft 15. juni, betyder, at fristen i dette tilfælde kan komme ned på fire uger.

Spørgsmålet er, hvorfor Holbæk Kommune ikke på forhånd havde forhørt sig hos Erhvervsstyrelsen for at være sikre på grundlaget for den nye dagligvarebutik.

- Vi har en lignende bymidteafgrænsning i Svinninge langs en vej med udposninger. Og det er ikke, fordi tanken om at rette henvendelse til Erhvervsstyrelsen ikke har strejfet os. Men lovgivningen er i en brydningstid, og området er overgået fra Naturstyrelsen til Erhvervsstyrelsen, hvor vi har set en praksisændring. Hvis vi var for tidligt ude, kunne det være, vi fik et svar, vi ikke var interesseret i, siger Lotte Højgaard.

De nye forslag til kommuneplantillæg og lokalplan ventes fremlagt efter sommerferien. Kommunen regner med, at planerne kan være endeligt vedtaget inden 1. december.

Dermed kan byggeriet tidligst gå i gang til december.

- Byggeriet tager op til seks måneder, afhængig af hvornår vi har byggetilladelsen, og hvordan vinteren bliver. Vi kan bygge på 12-16 uger, hvis der ikke er forhindringer, siger Nettos udviklingschef Carsten Hadsbjerg.