Ved flere lejligheder har tyven listen en pung op af en takse. (Arkiv)

Stribe af lommetyverier i Holbæk

Holbæk - 12. september 2016 kl. 11:21 Af Morten Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet har fået flere anmeldelser fra personer, der fredag sidst på formiddagen har været udsat for lommetyveri i Holbæks midtby.

Den første anmeldelse kom fra en kvinde, der havde handlet i frugt- og blomsterboden i Nygade. Da hun kort efter - ved 11-tiden - skulle betale for varer i Søstrene Grene, opdagde hun, at hendes taske var åbnet og pungen væk, uden at hun havde opdaget noget. Pungen indeholdt blandt andet svenske kontanter, nøglekort, kørekort og sundhedskort og et kontokort, der blev spærret.

Kort efter fulgte en ny anmeldelse fra en kvinde, som kunne konstatere, at hendes pung ikke lå i tasken. Tyveriet kan være sket i forbindelse med, at hun betalte på Elefant Apoteket i Ahlgade. Hun opdagede ikke, at pungen blev stjålet, men anmelderen havde bemærket, at der stod en ung kvinde tæt på hende. Der var kontanter og diverse kort i pungen.

Endelig har en tredje kvinde anmeldt, at hendes pung ligeledes er blevet listet op af hendes taske, uden hun har opdaget det. Kvinde var først i en tøjbutik i Nygade, og herefter i en tøjbutik i Ahlgade. Da hun prøvede tøj hér, opdagede hun at pungen var væk. Der var også her kontanter og diverse kort i pungen.

Alle tyverier er foregået i tidsrummet fredag fra klokken 10.50 til 11.30.