Det er blandt andet i lavereliggende områder på Tuse Næs, at vandet kan stige op i kloakken. Billedet er fra stormfloden efter Bodil. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Storm kan sætte kloak ud af drift

Holbæk - 26. december 2016 kl. 20:38 Af Lisbeth Adamczewski Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forsyningsselskabet Fors A/S meddeler via Facebook, at man regner med at dele af kloaksystemet ved Holbæk Fjord vil være ude af drift i en kortere periode sent på natten mellem mandag og tirsdag samt tirsdag morgen på grund af stormen.

Der er ifølge Fors risiko for, at vandet kan stige op i kloaknettet. Det kan berøre folk, der bor i de lavereliggende områder i Holbæk og på Tuse Næs. Adresserne Strandmøllevej, Kærsangervej, Fjordparken, Strandvejen i Hørby og Damgårdsvej - også på Tuse Næs - vurderes at være særligt udsatte.

Der er også en mindre risiko for, at beboere i Kisserup Strand vil opleve, at kloakken ikke virker. Der er risiko for, at fjordvand oversvømmer spildevandsnettet med deraf følgende driftsstop.

Fors regner med at udsende næste opdatering i morgen, når vandstanden er på sit højeste, omkring klokken 5.30 tirsdag den 27. december.