Store planer om ny stationsby

- Jeg oplever et ønske i byrådet om fortsat at drøfte projektet, inden sagen behandles formelt. På vores seneste temamøde i byrådet var der enighed om, hvordan vi skulle arbejde videre med projektet for at have det på dagsordenen onsdag. Men flere ønsker at bruge mere tid på det. På den baggrund synes jeg, det er fint at tage sagen af, så alle er trygge ved at lægge det frem, siger han.