Togturen fra Tølløse til København bliver mindst 33 procent dyrere for pensionister som følge af det nye takstsystem for offentlig transport på Sjælland, Lolland-Falster og Møn.

Stor prisstigning for pensionister

Kurt Gjerrild, Tølløse, og hans kone tager en-to gange om måneden toget til København H. Da han ville se, hvad det nye takstsystem betød for prisen på en enkeltbillet, fik han sig noget af en overraskelse. I forhold til førprisen på 39 kroner på billigdage er prisen for enkeltbillet nu 81 kroner.

Det blev dog bedre, da han fandt prisen for at bruge rejsekortet fra Tølløse til København. Turen koster med rejsekort (både pensionister og andre voksne) 52 kroner med off peak rabat (uden for myldretiden). Det vil sige på hverdage kl. 11-13 og kl. 18-7 samt i weekender og på helligdage hele døgnet. I myldretiden koster billetten 65 kroner.

- Pensionister skal altså være opmærksomme på, at enkeltbilletter er alt for dyre. Der ser ud til at være en del at spare ved at bruge rejsekortet, så det vil vi gøre fremover, siger Kurt Gjerrild.