Se billedserie Holbæk by og store dele af oplandet lægger i weekenden brosten og asfalt til flere cykelløb, særligt Gran Fondo Danmark 2017. Foto: Per Buurgaard Christensen

Stor cykel-weekend i Holbæk er i gang

Holbæk - 12. august 2017 kl. 15:00 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Præcis klokken 12 lørdag trillede den første cykelrytter ned ad startpodiet og forsvandt i et forrygende tempo henover Ahlgades brosten i Holbæk, og dermed er en weekend i cykelsportens tegn skudt i gang i Holbæk og store dele af oplandet.

Det var de yngste enkeltstartsryttere, der fik lov til at åbne cykelfesten, inden seniorerne senere lørdag og søndag skal dyste på gader og veje i Holbæk og Nordvestsjælland.

Omdrejningspunktet for cykel-weekenden er det internationale løb Gran Fondo, der er kvalifikationsløb til VM for amatører - vel at mærke de amatører, der er meget seirøse omkring deres sport og ligger i niveauet lige under de professionelle cykelryttere.

Gran Fondo afvikles både som enkeltstart, der efter planen skulle begynde lørdag klokken 15 på Torvet i Ahlgade i Holbæk, samt landevejsløb søndag klokken 8 med start og mål samme sted.

De bedste ryttere fra de to løb kvalificerer sig til UCI Gran Fondo World Championships - populært kaldet VM for amatører -der hodles i Frankrig sidst i august. Grand Fondo-løbet i Holbæk er således det sidste af 19 udtagelsesløb forud for VM.

- Det betyder, at der kommer en del deltagere fra andre lande, fordi det er sidste chance. Der kommer ryttere fra både Australien og Singapore til Holbæk, og vi har i alt 22 forskellige nationaliteter til start, siger Kenneth Møller Kristensen, pressechef for Grand Fondo Danmark.

I alt er der godt 700 tilmeldte ryttere til Grand Fond Danmark i Holbæk.

Det er Danmarks Cykle Union, der sammen med blandt andet Holbæk Kommune og Holbæk Cykelsport står for arrangementet.

For Holbæk Cykelsport er det en stor opgave. Men også en sjov opgave, fortæller formand Benny Stillhoff Nielsen.

- Vores frivillige udviser et kæmpe engagement og velvillighed i forhold til at få det til at køre. Der er højt humør, siger den lokale cykelformand.

Foruden frivillige hjælpere fra klubbens egne rækker, har Holbæk Cykelsport og et samarbejde med lokalfora omkring ruten. De stiller også med et antal frivillige hjælpere.

- Det er med til at få os ikke bare på landkortet, men på verdenskortet som en god cykelby, når der kommer deltagere fra mange forskellige lande, lyder det fra Benny Stillhoff Nielsen.

Lørdagens program med enkeltstarter forventes at slutte ved 19-tiden, mens slutiderne søndag er mere flydende afhængigt af kategori af ryttere.

Foruden Gran Fondo køres der også løb for de professionelle ryttere. Søndag gælder det for eksempel PostNord Cup'ens landevejsløb. Her deltager blandt andre Chris Anker Sørensen.

